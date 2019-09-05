Нардеп попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе

Жан Беленюк (фото - EPA)

Народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк попал в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы Украины.

Чемпионат мира состоится 14-22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).

Уже объявлен состав сборной команды Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Казазахстане: