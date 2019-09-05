Нардеп попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе

Народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк попал в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы Украины.
Чемпионат мира состоится 14-22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).
Уже объявлен состав сборной команды Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Казазахстане:
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55 кг Виктор Петрик;
- 60 кг Ленур Темиров;
- 63 кг Александр Грушин;
- 67 кг Артур Политаев;
- 72 кг Максим Евтушенко;
- 77 кг Владимир Яковлев;
- 82 кг Юрий Шкрюба;
- 87 кг Жан Беленюк;
- 97 кг Николай Крысов;
- 130 кг Николай Кучмий.
- 11 июня 2019 года олимпийский медалист по греко-римской борьбе Беленюк объяснил, почему партия президента Владимира Зеленского Слуга народа позвала его к себе и почему он это предложение принял.