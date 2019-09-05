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Нардеп попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе

Нардеп попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе - Фото
Жан Беленюк (фото - EPA)
05.09.2019, 07:57

Чемпионат мира состоится 14-22 сентября в Нур-Султане

Народный депутат от фракции Слуга народа Жан Беленюк попал в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы Украины.

Чемпионат мира состоится 14-22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).

Уже объявлен состав сборной команды Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Казазахстане:

  • 55 кг Виктор Петрик;
  • 60 кг Ленур Темиров;
  • 63 кг Александр Грушин;
  • 67 кг Артур Политаев;
  • 72 кг Максим Евтушенко;
  • 77 кг Владимир Яковлев;
  • 82 кг Юрий Шкрюба;
  • 87 кг Жан Беленюк;
  • 97 кг Николай Крысов;
  • 130 кг Николай Кучмий.
  • 11 июня 2019 года олимпийский медалист по греко-римской борьбе Беленюк объяснил, почему партия президента Владимира Зеленского Слуга народа позвала его к себе и почему он это предложение принял.

 

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Слуга народа Владимир Зеленский Жан Беленюк
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