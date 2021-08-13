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Нардепа и чемпиона Олимпиады Беленюка хотели спровоцировать в Киеве расистскими лозунгами

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 17:03
Нардепа и чемпиона Олимпиады Беленюка хотели спровоцировать в Киеве расистскими лозунгами - Фото
Жан Беленюк Олимпиада Фото - EPA (1)

Нардепа от Слуги народа и олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка пытались спровоцировать в центре Киева расистскими высказываниями. Об этом сообщил сам Беленюк в Facebook.

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Инцидент произошел на Печерске, центральном районе Киева, пишет нардеп.

По словам Беленюка, к нему подошли неизвестные и пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая расистские фразы  –  "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "вали в Африку".

Беленюк говорит, что до драки дело не дошло – и с ним все в порядке. Однако нардеп недоумевает, нормально ли такое в европейском государстве, насколько безопасно может чувствовать себя олимпийский чемпион в родном городе, и какие критерии патриотизма для него, украинца, существуют.

Нардеп не уточнил, обращался ли к правоохранителям в связи с инцидентом.

LIGA.net обратилась к Беленюку за комментарием.

Читайте также: Украинская телеведущая обвинила Ткаченко в расизме. Он говорит, что это недоразумение

Марк Сировой
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Слуга народа киев расизм Олимпиада чемпион Жан Беленюк
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