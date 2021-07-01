Украинская телеведущая обвинила Ткаченко в расизме. Он говорит, что это недоразумение

Телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Александра Ткаченко в расизме. Соответствующий пост она написала на своей странице в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам Ашион, в годы работы на медиахолдинге 1+1 Медиа Ткаченко отказал ей в кастинге на утреннее шоу из-за цвета кожи.

"Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера "1+1 Медиа" Александра Ткаченко: не могу ли я принять в нем участие. Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…", – утверждает телеведущая. По ее словам, после этого инцидента она уволилась из медиахолдинга.

Также Ашион говорит, что встретилась с Ткаченко во Львове на джазовом фестивале, где припомнила министру этот разговор.

"Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал? Так, а может мне ещё извинения у Вас попросить?", — приводит слова бывшего гендиректора 1+1 Ашион.

Ткаченко ответил на обвинения ведущей. В опубликованном комментарии он сообщил, что к вопросам, которые подняла Ашион, "лучше возвращаться, чтобы снимать недоразумение".

"Я всегда смотрел и видел (и так есть до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное. Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу. Я – за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую следует приумножать", – написал он.

По словам министра, в его командах менеджеров в любой компании или организации – "всегда был и есть баланс".

4 июня 2020 года Верховная Рада назначила депутата из фракции Слуга народа и бывшего генерального директора группы 1+1 Медиа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Читайте также: Заместителем министра культуры Ткаченко стал бывший менеджер 1+1

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.