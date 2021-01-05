Заместителем министра культуры Ткаченко стал бывший менеджер Киевстара и 1+1

Правительство назначило Артема Лезина заместителем министра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

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"Я понимаю, как может быть хорошо с точки зрения цифровой инфраструктуры и цифровых подходов. Считаю, что мой опыт поможет в построении цифрового фундамента для министерства, культуры взаимодействия с внешней экосистемой и запуске новых проектов", – сказал Лезин.

По информации Минкультуры, Лезин закончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем, имеет 11-летний опыт управления диджитал-проектами и внедрения цифровых инноваций.

В 2018-2019 годах Лезин был ведущим специалистом по развитию IoT, Киевстар. В августе 2019 года, как сообщает ТСН, он работал руководителем управления 1+1 Digital R&D.

В своей декларации за 2019 год Лезин указал проживание в черкасской квартире, зарегистрированной на Сергея Лезина – очевидно, его отца. Также он задекларировал автомобиль Mitsubishi Pagero Sport, который купил за 1 млн 180 тыс грн, и кредит в ОТП Банке на 811 000 грн. Кроме того Лезин владеет 12% капитала ООО Вотчед.

Замминистра также задекларировал 1,4 млн грн дохода за 2019 год. Его денежные активы составили 644 000 грн и €660 наличными, а также 37 000 грн, $1000 и €124 – на банковских счетах.

4 июня 2020 года Верховная Рада назначила депутата из фракции Слуга народа и бывшего генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Вадим Ребрина

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