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21.02.2019, 11:28

Нардепов-прогульщиков хотят наказывать общественными работами

Нардепов-прогульщиков хотят наказывать общественными работами - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Законопроект зарегистрирован в Раде и отправлен на рассмотрение комитета

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В Раде предлагают наказывать нардепов-прогульщиков общественными работами. Соответствующий законопроект №10072 о внесении изменений в кодекс об административных нарушениях, админответственности народных депутатов за прогул зарегистрирован в парламент и отправлен на рассмотрение комитета.

Автор проекта закона депутат из фракции Народный фронт Леонид Емец.

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В объясняющей записке указано, что "проект подготовлен с целью ввести административную ответственность для народных депутатов Украины за нарушение требования присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады".

Автор предлагает дополнить кодекс ответственностью для нардепов-прогульщиков в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов, если он отсутствует в парламенте без уважительной причины в течение одной внеочередной сессии или больше двух раз за одну очередную сессию.

20 февраля сообщалось, что на заседание комиссии Рады по вопросу разворовывания армии могут вызвать кандидата в президенты Юлию Тимошенко

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Теги: верховная рада, парламент, законопроект, нардепы, прогульщики, общественные работы
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