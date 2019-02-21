Нардепов-прогульщиков хотят наказывать общественными работами

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Раде предлагают наказывать нардепов-прогульщиков общественными работами. Соответствующий законопроект №10072 о внесении изменений в кодекс об административных нарушениях, админответственности народных депутатов за прогул зарегистрирован в парламент и отправлен на рассмотрение комитета.

Автор проекта закона депутат из фракции Народный фронт Леонид Емец.

Реклама

В объясняющей записке указано, что "проект подготовлен с целью ввести административную ответственность для народных депутатов Украины за нарушение требования присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады".

Автор предлагает дополнить кодекс ответственностью для нардепов-прогульщиков в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов, если он отсутствует в парламенте без уважительной причины в течение одной внеочередной сессии или больше двух раз за одну очередную сессию.

20 февраля сообщалось, что на заседание комиссии Рады по вопросу разворовывания армии могут вызвать кандидата в президенты Юлию Тимошенко.