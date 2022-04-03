Нардепы предложили изменить гимн. Зеленский призвал их прекратить выставлять себя дураками
Президент Владимир Зеленский высказался решительно против инициативы народных депутатов партии Слуга народа изменить слова национального гимна Украины. Об этом глава государства заявил во время видеообращения по итогам 2 апреля.
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"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, абсолютно не понимающим, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн", – сказал Зеленский.
Он продолжил: "У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такое время пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?".
Президент призвал инициаторов идеи о замене слов гимна успокоиться и, по возможности, пойти воевать.
"Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-нибудь поймете", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что даже если случайно Верховная Рада проголосует за что-то подобное, он не подпишет такой законопроект, и призвал нардепов не тратить время.
28 марта народные депутаты от СН Иван Юнаков и Георгий Мазурашу — внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагают изменить слова национального гимна Украины.
Гимн, по их мнению, должен быть таким:
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Припев: Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Припев: Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
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