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Нардепы решили работать в январе одну неделю вместо двух

Нардепы решили работать в январе одну неделю вместо двух - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)
18.12.2019, 11:50

20-24 января депутаты будут работать в округах

Верховная Рада решила работать в январе 2020 года одну пленарную неделю вместо двух. За такое решение проголосовали 325 нардепов, передает корреспондент LIGA.net.

Парламент без обсуждения принял проект постановления №2609 об изменениях в календарный план второй сессии. Согласно ранее утвержденному плану, в январе нардепы должны были работать в пленарном режиме две недели подряд: 14-17 и 21-24 января.

Но сегодняшним решением депутаты решили работать в пленарном режиме только 13-17 января. В частности, 17 января будет объявлено о закрытии сессии. 20-24 января депутаты решили работать в округах.

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