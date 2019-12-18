Нардепы решили работать в январе одну неделю вместо двух

Верховная Рада (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)

Верховная Рада решила работать в январе 2020 года одну пленарную неделю вместо двух. За такое решение проголосовали 325 нардепов, передает корреспондент LIGA.net.

Парламент без обсуждения принял проект постановления №2609 об изменениях в календарный план второй сессии. Согласно ранее утвержденному плану, в январе нардепы должны были работать в пленарном режиме две недели подряд: 14-17 и 21-24 января.

Но сегодняшним решением депутаты решили работать в пленарном режиме только 13-17 января. В частности, 17 января будет объявлено о закрытии сессии. 20-24 января депутаты решили работать в округах.

В начале года в Кабмине утвердили график рабочих и выходных дней на новогодние праздники в декабре 2019-го.

Читайте также: В январе в Украине будет четыре подряд выходных