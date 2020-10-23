СБУ заявляет, что народные депутаты использовали "активистов" для рейдерских захватов

В СБУ говорят, что члены подконтрольной депутату общественной организации также контролировали сбыт наркотиков в регионе

В Киевской области задержали членов общественной организации, которую, по данным СБУ, финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Там говорят, что упомянутая общественная организация "подконтрольна" народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Какой именно, не называют.

"Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирование организации осуществлял еще один народный депутат от той же партии, который владеет охранной компанией.

В СБУ говорят, что члены объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В спецслужбе сообщили, что задокументировали сбыт ими двух партий амфетамина.

Во время обысков правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, семь самодельных взрывных устройств, пистолет Шмайсер калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двух активных участников задержали, еще трое находятся в розыске.

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Вадим Ребрина

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