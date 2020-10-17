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СБУ: В Луганской области заммэра требовал взятку – чиновник активизировался перед выборами

17.10.2020, 16:00
СБУ: В Луганской области заммэра требовал взятку – чиновник активизировался перед выборами - Фото
В Луганской области на взятке задержали первого заммэра (Фото - пресс-служба СБУ)

В одном из городов Луганской области первого заместителя мэра задержала СБУ якобы во время получения взятки

Служба безопасности Украины заявляет о задержании первого заместителя мэра одного из городов Луганской области при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, чиновник, имя которого не раскрывается, "активизировался" накануне проведения местных выборов для пополнения т.н. "предвыборной кассы". 

В Офисе генпрокурора заявляют, что чиновник якобы требовал от бизнесмена взятку "в размере 10%" за признание победителем тендера и заключение договоров. Он получил от предпринимателя 46 000 гривень за подряды на капремонт тротуара и обустройство скейт-парка. 

Его задержали в служебном кабинете якобы во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о вручении подозрения задержанному и избрании меры пресечения.

Владислав Сердюк
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