СБУ: В Луганской области заммэра требовал взятку – чиновник активизировался перед выборами

В одном из городов Луганской области первого заместителя мэра задержала СБУ якобы во время получения взятки

Служба безопасности Украины заявляет о задержании первого заместителя мэра одного из городов Луганской области при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СБУ, чиновник, имя которого не раскрывается, "активизировался" накануне проведения местных выборов для пополнения т.н. "предвыборной кассы".

В Офисе генпрокурора заявляют, что чиновник якобы требовал от бизнесмена взятку "в размере 10%" за признание победителем тендера и заключение договоров. Он получил от предпринимателя 46 000 гривень за подряды на капремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Его задержали в служебном кабинете якобы во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о вручении подозрения задержанному и избрании меры пресечения.

21 сентября СБУ задержала главу Харьковского окружного админсуда на передаче взятки.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.