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24.05.2019, 17:27

Народный фронт, УДАР и БПП в глубоком кризисе - Луценко

Народный фронт, УДАР и БПП в глубоком кризисе - Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юрий Луценко жалеет, что провластные партии за два года не смогли создать единую правоцентристскую силу.

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что политики недооценили желание избирателей голосовать за идеологические партии и кандидатов, предлагающих идеологический курс. Об этом он сказал в интервью LIGA.net: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду".

"Два года назад я предлагал создать единую правоцентристскую силу. Речь шла об объединении Народного фронта, БПП, УДАРа и многих других проектов. К сожалению, этого не произошло", - отметил Луценко.

По мнению генпрокурора, разница голосов между первым и вторым туром - это как раз разница "между поддержкой лица и поддержкой курса". "Во втором туре стало видно, что голосуют не только за Петра Алексеевича, при всем уважении, а за курс", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о политических союзниках, Луценко ответил, что поддерживает общение с политиками майдановского лагеря, кроме Гриценко. "Я не принял окончательного решения, буду ли участвовать в парламентской кампании, но держу руку на пульсе политической жизни. Это помогает в работе генпрокурора", - сказал генпрокурор.

Читайте также: полную версию интервью с Юрием Луценко: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду"

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Теги: БПП, юрий луценко, народный фронт, удар
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