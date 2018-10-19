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19.10.2018, 16:30

"Нас давно послали на…" – Шнуров о валдайской речи Путина

"Нас давно послали на…" – Шнуров о валдайской речи Путина - Фото
Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnurovs

Во время выступления в клубе Валдай президент РФ сделал неоднозначное заявление

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Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам вчерашнего выступления президента РФ Владимира Путина в клубе Валдай, в котором он рассуждал о возможности ядерного конфликта с участием России.

Путин, в частности, заявил: "У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех в зале, сообщает российское агентство.

Сегодня Шнуров в своем Instagram опубликовал написанное по мотивам этого выступления стихотворение.

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну а мы, конечно, в рай,

Попадем, как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали на...,

Если кто не замечал.

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Теги: рай, владимир путин, стих, сергей шнуров, ленинград
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