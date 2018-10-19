"Нас давно послали на…" – Шнуров о валдайской речи Путина

Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам вчерашнего выступления президента РФ Владимира Путина в клубе Валдай, в котором он рассуждал о возможности ядерного конфликта с участием России.
Путин, в частности, заявил: "У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех в зале, сообщает российское агентство.
Сегодня Шнуров в своем Instagram опубликовал написанное по мотивам этого выступления стихотворение.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на...,
Если кто не замечал.