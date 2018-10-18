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18.10.2018, 17:07

Путин о ядерной войне: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут

Путин о ядерной войне: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут - Фото
Владимир Путин

СМИ пишут, что эта реплика президента РФ вызвала смех на заседании международного клуба Валдай

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на такую атаку со стороны другого государства. Об этом она сказал на заседании международного клуба Валдай, сообщает Интерфакс.

"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил Путин.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех в зале, сообщает российское агентство.

В этом же выступлении Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже – "результат глобализации". Все, по его мнению, началось с "известных трагических событий в школах США".

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Теги: рай, война, владимир путин, ядерное оружие, мученик
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