Путин о ядерной войне: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на такую атаку со стороны другого государства. Об этом она сказал на заседании международного клуба Валдай, сообщает Интерфакс.
"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил Путин.
"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех в зале, сообщает российское агентство.
В этом же выступлении Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже – "результат глобализации". Все, по его мнению, началось с "известных трагических событий в школах США".