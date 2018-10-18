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18.10.2018, 16:26

Путин о расстреле в Керчи: Это все началось с США

Путин о расстреле в Керчи: Это все началось с США - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

Лидер страны-агрессора посетовал, что "молодые люди с неустойчивой психикой" создают для себя "лжегероев"

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже – "результат глобализации". Все, по его мнению, началось с "известных трагических событий в школах США". Об этом Путин заявил в ходе пленарного заседания Валдайского клуба, сообщает пропагандистское издание РИА Новости Крым.

"Это (трагедия в Керчи) — результат глобализации. В соцсетях, в интернете, мы видим, что целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают", - сказал Путин.

"Это значит, что все мы, вместе взятые, и не только в России, но и в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к подобным трагедиям", — добавил лидер страны-агрессора.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего.

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Теги: США, владимир путин, глобализация, керчь, лжегерои
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