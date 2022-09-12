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Наша стратегия работает: Боррель о контрнаступлении ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 22:03
Наша стратегия работает: Боррель о контрнаступлении ВСУ - Фото
Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.  

"Наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказать давление на Россию санкциями и поддержать партнеров по всему миру", – написал Боррель в Twitter.  

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Боррель подтвердил, что поддержка Европейского Союза Украины будет продолжаться. 

Дмитрий Кулеба в разговоре с главой дипломатии ЕС запросил дополнительные поставки оружия, усиление санкций против России и финансовою помощь. 

"Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение Силам обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он попросил детализировать, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир. Я запросил оружие, санкции и финансовую помощь", – сообщил Кулеба.  

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Роман Бриль
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евросоюз поддержка Украины Жозеп Боррель кулеба контрнаступление ВСУ силы обороны
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