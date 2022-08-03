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Насильно вывозить людей из Донецкой области не будут, там остается 250 000 человек – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 04:10
Насильно вывозить людей из Донецкой области не будут, там остается 250 000 человек – ОВА - Фото
Павел Кириленко, Фото - Facebook Павел Кириленко

Обязательная эвакуация из Донецкой области не подразумевает насильного переселения людей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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С момента полномасштабного вторжения России из Донецкой области эвакуировались две трети населения, сейчас в регионе осталось около 250 000 человек. 

По словам Кириленко, 1 августа из Донецкой области эвакуировалось 134 человека, 2 августа – 95 человек.

"Конечно темпы очень низкие и у большинства людей нет желания уезжать. Но это по состоянию на данный момент. Еще летний период не завершился", – сказал Кириленко.

Он предупредил, что с наступлением холодов людям будет гораздо тяжелее, особенно тем, кто живет в многоквартирных домах – возможно, у них будут электронагревательные приборы и металлические печи, но газа не будет. Кроме того в области ожидается усиление интенсивности боевых действий.

 "Если говорить, что эвакуация идет медленно, то осталась та категория людей и то количество людей, которые до последнего не имеют желания уезжать", – сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что насильно переселять людей никто не будет.

Читайте также: Какой алгоритм эвакуации с Донбасса перед зимой и что нужно тем, кто хочет выехать

Наталия Медведева
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Донецкая область эвакуация Павел Кириленко
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