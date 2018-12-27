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27.12.2018, 21:00

Насиров приходил в ГФС, но кресло руководителя не занимал

Насиров приходил в ГФС, но кресло руководителя не занимал - Фото
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Вопрос восстановления руководителя центрального органа исполнительной власти должен осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров

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Экс-глава Государственной фискальной службы действительно приходил сегодня в офис ГФС, но руководителем ведомства остается Александр Власов. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

Она заявила, что Насиров не может самовольно выдать и подписать приказ об исполнении решения Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018, которым он восстановлен в должности главы ГФС.

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"Вопрос восстановления руководителя центрального органа исполнительной власти должен осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров Украины, проект которого вносится Минфином", - написала она.

Непряхина пояснила, что в случае принятия решения правительством о восстановлении Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности.

"Чтобы снять все вопросы - отвечаем. Да, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018", - написала Непряхина.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, отменив распоряжение Кабинета министров об увольнении.

Для того, чтобы он приступил к непосредственному исполнению обязанностей, Кабмин должен издать соответствующее распоряжение

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Теги: суд, ГФС, роман насиров, должность
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