"Настоящие лица". Гройсман рассказал, какую команду он собирает

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман для похода на выборы собирает команду "настоящих лиц", а идеология его будущей политической силы – центристская. Об этом он рассказал в интервью изданию Интерфакс.

"Это настоящие лица, это люди, которые имеют соответствующий опыт и имеют понимание процессов", - сказал он.

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Отвечая на вопрос об идеологической основе, премьер пояснил, что "центр" для него – "наиболее понятный" и для страны, по мнению Гройсмана, он "более правильный".

Он также рассказал, что сейчас в его команду собирают людей по всей стране: "На уровне общин, городов, на уровне районов и областей…собираем людей, у которых есть здравые мысли и которые понимают, как их внедрять".

10 мая Гройсман сообщил, что ищет людей для политической силы, с которой он планирует идти на выборы в Верховную Раду. На просьбу прокомментировать информацию о том, что Гройсман может пойти в парламент во главе Народного фронта Арсения Яценюка, он сказал, что общается со многими людьми, в том числе с Яценюком.

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