Наступление россиян закончится без захвата Славянска и Бахмута, где-то на трассе E40 – ISW

Наступление российской армии на Донбассе закончится до того, как оккупанты смогут захватить Славянск или Бахмут. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 20 июля.

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Как отмечают эксперты, нынешнее российское наступление может обеспечить ограниченные дополнительные территориальные завоевания на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, но, скорее всего, завершится без захвата крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут.

Аналитики ISW пишут, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или на дуге Северск-Бахмут и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно незначительные населенные пункты по всей Донецкой области.

В частности, российские войска пытались взять Северск с момента захвата Лисичанска 3 июля и по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города.

Точно так же российские войска не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него.

Усилия по наступлению на Славянск в основном прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

Возобновление активных наземных наступлений после краткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению России вперед, хотя, по мнению экспертов ISW, возможно, что либо постоянное давление России, либо завершение усилий России по восстановлению боевой мощи могут принести ограниченные успехи в ближайшие дни или недели.

В Институте отмечают, что российские войска сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности. Они окажутся на местности, гораздо более удобной для украинских защитников, чем ближе подойдут к E40 вокруг Славянска и Бахмута – из-за растущей плотности населения и застроенного характера этих районов.

"Таким образом, нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, завершится где-то на трассе E40 в ближайшие недели", – резюмировали в ISW.

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Наталия Медведева

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