Наталья Красненкова стала первым украинским кандидатом на местных выборах в Ирландии

Она будет баллотироваться в местный совет в графстве Керри

Наталья Красненкова (Фото: Facebook)

Наталья Красненкова стала первой украинкой, баллотирующейся в депутаты местного совета (областной совет в украинском эквиваленте) в ирландском графстве Керри. Об этом сообщило издание Irish Independent.

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Она выдвинула свою кандидатуру в избирательном округе Киларни в качестве независимого кандидата. В марте 2022 года из-за российской агрессии Наталья была вынуждена вместе с детьми покинуть Украину и переехать в Ирландию. Женщина рассказала, что ей пришлось строить свою жизнь заново, и чувствует, что ее опыт в Украине и Ирландии делает ее идеальным кандидатом.

"Профессиональный опыт, который я получила в Украине, в сочетании с моим опытом беженца и моей работой общественного работника в Керри, дает мне глубокое понимание гуманности, базовых потребностей людей и того, какой подход ко всему обществу дает наилучшие результаты", — подчеркнула Наталья.

Она отметила в Facebook, что законодательство Ирландии позволяет не резидентам голосовать и даже избираться в местные советы. По словам Натальи, выборы пройдут 7 июня, а зарегистрироваться на них можно до 19 мая.

"Поэтому сейчас моя основная задача – мобилизовать людей на регистрацию, научить их как это сделать и как проголосовать", – сообщила кандидатка.

В Украине Наталья Красненкова работала репортером на телевидении, а также в сфере PR. В 2011 году Наталья Красненкова создала компанию социальных коммуникаций. Сейчас она занимается журналистикой, а также организует культурные мероприятия, кинопоказы, концерты и презентации книг, чтобы распространять информацию об Украине и интегрировать украинцев в местное сообщество.