Наталя Красненкова стала першою українською кандидаткою на місцевих виборах в Ірландії

Наталя Красненкова (Фото: Facebook)

Наталя Красненкова стала першою українкою, яка балотується в депутати місцевої ради (обласна рада в українському еквіваленті) в ірландському графстві Керрі. Про це повідомило видання Irish Independent.

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Вона висунула свою кандидатуру у виборчому окрузі Кіларні як незалежний кандидат. У березні 2022 року через російську агресію Наталя була змушена разом з дітьми покинути Україну та переїхати до Ірландії. Жінка розповіла виданню, що їй довелося будувати своє життя заново, і відчуває, що її досвід в Україні та в Ірландії робить її ідеальним кандидатом.

"Професійний досвід, який я отримала в Україні, у поєднанні з моїм досвідом біженця та моєю роботою громадського працівника в Керрі, дає мені глибоке розуміння гуманності, базових потреб людей і того, який підхід до всієї громади дає найкращі результати", – наголосила Наталя.

Вона зазначила в Facebook, що законодавство Ірландії дозволяє нерезидентам голосувати та навіть обиратися в місцеві ради. За словами Наталі, вибори відбудуться 7 червня, а зареєструватись на них можна до 19 травня.

"Тому зараз моя основне завдання – мобілізувати людей до реєстрації, навчити їх, як це зробити і як проголосувати", – повідомила кандидатка.

В Україні Наталя Красненкова працювала репортером на телебаченні, а також у сфері PR. У 2011 році Наталя створила компанію соціальних комунікацій. Зараз вона займається журналістикою, а також організовує культурні заходи, кінопокази, концерти та презентації книг, щоб поширювати обізнаність про Україну та інтегрувати українців у місцеву громаду.