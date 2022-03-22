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НАТО может активнее вмешиваться в любом формате, а не только делать заявления – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 07:43
НАТО может активнее вмешиваться в любом формате, а не только делать заявления – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк, фото - пресс-служба ОП

Блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

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"Вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне, в это время 10 млн человек ищут, где им жить, 3 млн уже уехали за границу. Это же гуманитарная катастрофа Европы. И тогда мы спрашиваем, а для чего тогда нужны ОБСЕ, НАТО – чтобы сказать, что это плохо и все? – отметил Подоляк.

По его словам, НАТО может делать больше, чем выступать с публичными заявлениями, что Украина пока не может стать частью блока.

"Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. А мы хотим, чтобы этого не было", – рассказал Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что сейчас все, что касается гарантий безопасности и будущих отношений с НАТО – это спекуляции. "Нет сегодня построенной конкретной конструкции, которая абсолютно четко сказала бы, что это интересы Украины и они должны быть гарантированы", – сказал Подоляк.

И подчеркнул, что на этот раз украинская сторона стремится не получить слова, не подкрепленные юридическими обязательствами (как это было в Будапештском меморандуме) и не будет подписывать аналогов Минских соглашений, не понимая их последствий.

Подоляк отметил, что переговорный процесс с вражеской стороной продолжается постоянно и любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Такая встреча является ключевой.

Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча состоится.

"Когда она может быть – я не готов сказать, потому что звучат постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты", – пояснил Подоляк.

Валерия Давыдова
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