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НАТО пообещает помощь Балтии и Украине и призовет Турцию не тормозить Финляндию и Швецию

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 03:53
НАТО пообещает помощь Балтии и Украине и призовет Турцию не тормозить Финляндию и Швецию - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

На трехдневном саммите в Мадриде лидеры НАТО пообещают помощь странам Балтии и Украине и призовут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Об этом сообщает Reuters.

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По словам дипломатов, лидеры НАТО надеются договориться об увеличении военной помощи Украине, увеличении совместных расходов на оборону, закреплении новой решимости противостоять военному подъему Китая и выделении дополнительных войск на защиту стран Балтии.

Испания также настаивает на том, чтобы НАТО уделяло больше внимания своему южному флангу для решения проблемы миграции и боевиков в африканском регионе Сахель.

Ожидается, что в саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи – это часть более широкой стратегии США по расширения западного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Хотя официальные лица Великобритании и США выступили против запроса Балтии о размещении в регионе постоянных многонациональных сил, на саммите, скорее всего, будет достигнут компромисс в виде обещания быстрого подкрепления.

Германия уже заявила, что подготовит дополнительные войска для защиты Литвы, если Россия попытается захватить территорию НАТО. Ожидается, что Великобритания сделает то же самое для Эстонии, в то время как Латвия надеется, что Канада предоставит им дополнительные войска.

Также планируется призвать Турцию не препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Читайте также: НАТО на саммите в Мадриде договорится о "крупнейшем военном развертывании" – El Pais

Наталия Медведева
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саммит нато нато
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