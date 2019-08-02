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Нацгвардейцы США посетили учебный центр украинских коллег

Нацгвардейцы США посетили учебный центр украинских коллег - Фото
Фото: пресс-служба НГУ
02.08.2019, 12:31

Командир Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что при создании учебного центра Нацгвардии "Старе" использовался американский опыт

Учебный центр Национальной гвардии Украины "Старе" посетила делегация из Нацгвардии американского штата Калифорния во главе с генерал-адъютантом Девидом Болдвином. Об этом на сайте сообщает Министерство внутренних дел.

Болдвин приезжает в Украине не в первый раз. Во время очередного визита американский генерал отметил, что, приезжая в учебный центр украинской Нацгвардии, он каждый раз замечает развитие и значительные сдвиги: "Ваш личный состав имеет высокую мотивацию и профессиональный уровень".

Болдвин добавил, что Нацгвардия Калифорнии рассматривает возможность совместных тренировок с украинскими коллегами на базе учебного центра в "Старом". 

Командир Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что при создании центра "Старе" привлекался американский опыт, добавив, что в ближайшее время есть возможность проведения совместных американско-украинских учений. 

Как сообщает пресс-центр МВД, сотрудничество американской и украинской Нацгвардии значительно усилилось после начала вооруженной агрессии РФ против Украины. 

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