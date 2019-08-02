Нацгвардейцы США посетили учебный центр украинских коллег

Фото: пресс-служба НГУ

Учебный центр Национальной гвардии Украины "Старе" посетила делегация из Нацгвардии американского штата Калифорния во главе с генерал-адъютантом Девидом Болдвином. Об этом на сайте сообщает Министерство внутренних дел.

Болдвин приезжает в Украине не в первый раз. Во время очередного визита американский генерал отметил, что, приезжая в учебный центр украинской Нацгвардии, он каждый раз замечает развитие и значительные сдвиги: "Ваш личный состав имеет высокую мотивацию и профессиональный уровень".

Болдвин добавил, что Нацгвардия Калифорнии рассматривает возможность совместных тренировок с украинскими коллегами на базе учебного центра в "Старом".

Командир Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что при создании центра "Старе" привлекался американский опыт, добавив, что в ближайшее время есть возможность проведения совместных американско-украинских учений.

Как сообщает пресс-центр МВД, сотрудничество американской и украинской Нацгвардии значительно усилилось после начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

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