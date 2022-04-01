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Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 21:07
Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото - Фото
Фото: НГУ

На Киевском направлении подразделения Национальной гвардии провели зачистку района сосредоточения врага после того, как уничтожили его позиции прицельным огнем артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

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Подразделения нацгвардейцев сожгли несколько десятков вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. Также уничтожена живая сила противника.

Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото

Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото

"Нацгвардия и Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты Киевской области. Победа за нами!" – сказано в сообщении.

Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото

Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото
  • Сегодня мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что город освобожден от российских оккупантов. 

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Вадим Ребрина
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война нацгвардия киевская область
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