Нацгвардия зачистила оккупантов на Киевском направлении: фото

На Киевском направлении подразделения Национальной гвардии провели зачистку района сосредоточения врага после того, как уничтожили его позиции прицельным огнем артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

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Подразделения нацгвардейцев сожгли несколько десятков вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. Также уничтожена живая сила противника.

"Нацгвардия и Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты Киевской области. Победа за нами!" – сказано в сообщении.

Сегодня мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что город освобожден от российских оккупантов.

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Вадим Ребрина

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