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22.01.2019, 14:59

Националисты объединятся на выборах в Раду - Тягнибок

Националисты объединятся на выборах в Раду - Тягнибок - Фото
Олег Тягнибок

Олег Тягнибок заявил, что пять правых сил пойдут одним списком на парламентские выборы

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Политические партии ВО Свобода, Правый сектор, а также движения С-14, Организация украинских националистов (ОУН) и Конгресс украинских националистов (КУН) вместе пойдут на парламентские выборы в 2019 году. Об этом сообщил журналистам на брифинге лидер ВО Свобода Олег Тягнибок, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас есть четкие договоренности о формировании единого списка на парламентские выборы в октябре 2019 года", - сказал он.

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Тягнибок отметил, что если сохранится существующая смешанная система, участники договоренностей разделят между собой мажоритарные округа. Точно также планируется координировать действия националистических политсил на выборах в местные органы власти. 

Ранее LIGA.net сообщала, что на съезде ВО Свобода в Киеве националисты от пяти правых сил выдвинули своего кандидата в президенты - Руслана Кошулинского.

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Теги: парламентские выборы, во свобода, националисты, правый сектор, оун, выборы в Раду, олег тягнибок, руслан кошулинский, выборы 2019, с-14, кун
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