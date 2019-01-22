Выборы 2019: стал известен кандидат в президенты от националистов

Руслан Кошулинский (фото - LIGA.net)

На съезде ВО Свобода в Киеве националисты от пяти правых сил выдвинули своего кандидата в президенты - Руслана Кошулинского. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Его кандидатуру поддержали организации Правый сектор, ОУН, С-14, КУН.

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Кошулинский также представил свою программу, в которую входит введение проверки госслужащих на детекторе лжи на причастность к коррупции, сепаратистским движениям и наличие двойного гражданства.

Кроме того, кандидат в президенты предлагает рассмотреть законы о пропорциональных выборах в парламент по открытым спискам, об импичменте президенту, об отзыве депутатов и судей, отмене неприкосновенности президента, судей и депутатов.

Также, по его мнению, необходимо заменить минские соглашения и нормандский формат переговоров на Будапештский формат, сформировать военный резерв по принципу швейцарского, а также прекратить деятельность российского бизнеса в Украине.

Ранее стали известны кандидаты в президенты от Оппоблока и Социалистической партии Украины.