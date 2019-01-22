Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 14:04

Выборы 2019: стал известен кандидат в президенты от националистов

Выборы 2019: стал известен кандидат в президенты от националистов - Фото
Руслан Кошулинский (фото - LIGA.net)

Кандидатуру Руслана Кошулинского поддержали Правый сектор, ОУН, С-14 и КУН

Реклама
Реклама

На съезде ВО Свобода в Киеве националисты от пяти правых сил выдвинули своего кандидата в президенты - Руслана Кошулинского. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net

Его кандидатуру поддержали организации Правый сектор, ОУН, С-14, КУН.

Реклама

Кошулинский также представил свою программу, в которую входит введение проверки госслужащих на детекторе лжи на причастность к коррупции, сепаратистским движениям и наличие двойного гражданства.

Кроме того, кандидат в президенты предлагает рассмотреть законы о пропорциональных выборах в парламент по открытым спискам, об импичменте президенту, об отзыве депутатов и судей, отмене неприкосновенности президента, судей и депутатов.

Также, по его мнению, необходимо заменить минские соглашения и нормандский формат переговоров на Будапештский формат, сформировать военный резерв по принципу швейцарского, а также прекратить деятельность российского бизнеса в Украине.

Ранее стали известны кандидаты в президенты от Оппоблока и Социалистической партии Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: украинские националисты, во свобода, выборы президента украины, правый сектор, оун, руслан кошулинский, выборы 2019, с-14, кун
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 