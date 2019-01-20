Выборы 2019: стал известен кандидат в президенты от социалистов

Илья Кива (фото - socpartia)

Сегодня, 20 января, в социалистической партии Украины, решили выдвинуть на высший должностной пост страны Илью Киву. Об этом говорится в заявлении СПУ.

“Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забытья”, - отметил сам Кива.

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Также Кива отметил, что перед ним стоит задача “поднять партию с колен”, а участие в избирательном процессе - один из шагов в сторону реализации этой цели.

Сообщается, что решение в партии было принято единогласно.

Своего кандидата в президенты сегодня выдвинул и Оппозиционный блок.