"Нацистский знак" на концлагере. СБУ объяснила, что значит буква Z на российской технике

Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки. Буквой Z во время Второй мировой войны было отмечено здание в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен, где совершались массовые убийства, сообщает в telegram-канале Служба безопасности Украины.

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На этой "Станции Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников.

В 1943 году там была также пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно в это сооружение, минуя регистрацию в лагере.

"Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения – уже понятно. Но и конец нацистского режима мы тоже помним, – говорят в СБУ. – Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал. Вместе победим".

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Валерия Кондратова

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