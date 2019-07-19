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19.07.2019, 10:55

Нацкомиссия по реабилитации оправдала 90-летнего бойца ОУН

Нацкомиссия по реабилитации оправдала 90-летнего бойца ОУН - Фото
Фото - скриншот из видео

Иван Мирон - единственный закарпатец, отбывший в ГУЛАГе 25 лет

Национальная комиссия по реабилитации оправдала закарпатца, члена ОУН - Ивана Мирона, отбывшего в советском лагере 25 лет заключения. Житель Закарпатья стал первым оправданным по новому закону о репрессиях в СССР. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

"Он стал первым, кого Нацкомиссия по реабилитации признала реабилитированным, руководствуясь новым Законом "Про реабилитацию жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - говорится в сообщение УИНП.

Как заявляют в Институте нацпамяти, Иван Мирон стал одним из немногих украинцев, кто при жизни дождался официальной реабилитации и, соответственно - признания государством правдивости своей борьбы за свободную Украину. Большинство из тех, чьи дела рассматривала Нацкомиссия, получили этот статус посмертно. 

"Больше не бандит. Украина начала новую реабилитацию осужденных советским режимом", - так реабилитацию Мирона прокомментировал председатель УИНП Владимир Вятрович

В этом году Иван Мирон отметил 90-летие. Его арестовали в 1951 году и назначили максимальное наказание - 25 лет, за то, что он вместе со своими товарищами разоружил охранника в сельсовете.

По новому закону, статус пострадавших от репрессий получили дети репрессированных, которые на момент ареста родителей были несовершеннолетними, или, например, мужья и жены "врагов народа", которые после приговора родным были вынуждены самостоятельно справляться с "социальной изоляцией". 

Ранее в УИНП рассказали, с кого, как и по какой процедуре будет снято клеймо "врагов народа", "убийц", "шпионов", "диверсантов". 

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Теги: уинп, реабилитация, Иван Мирон
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