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Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 09:59
Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Такой приказ сегодня, 24 февраля, дал глава Нацполиции Игорь Клименко.

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В Украине ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. В полиции сообщают, что данная процедура будет максимально упрощена из-за агрессии РФ, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

"Цель выдачи оружия ветеранам – усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", – сказано в сообщении.

Полицейские охраняют правопорядок и просят граждан сохранять спокойствие, а также доверять только официальной информации.

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Оксана Житнюк
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полиция война оружие
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