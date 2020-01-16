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Нацполиция расследует хакерскую атаку на Burisma и Квартал 95

Нацполиция расследует хакерскую атаку на Burisma и Квартал 95 - Фото
Фото: pixabay.com
16.01.2020, 15:31

В рамках уголовного производства полиция обратилась к ФБР и компании по безопасности Area 1

Уголовное производство о возможных хакерских атаках на сайты компаний Burisma и Квартал 95 открыла Национальная полиция. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В рамках расследования полиция обратилась к ФБР и американской компании Area 1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой передать известную им информацию.

  • 14 января в New York Times появилась статья о том, что хакеры из российских спецслужб успешно взломали сервера Burisma, возможно, пытаясь найти компромат на Джозефа Байдена, вероятного соперника президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Также сообщалось, что был атакован и Квартал 95 - предположительно, искали переписку бывшего руководителя компании, а ныне - главы СБУ Ивана Баканова.
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