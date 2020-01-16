Нацполиция расследует хакерскую атаку на Burisma и Квартал 95

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Уголовное производство о возможных хакерских атаках на сайты компаний Burisma и Квартал 95 открыла Национальная полиция. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В рамках расследования полиция обратилась к ФБР и американской компании Area 1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой передать известную им информацию.