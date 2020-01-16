Нацполиция расследует хакерскую атаку на Burisma и Квартал 95

Уголовное производство о возможных хакерских атаках на сайты компаний Burisma и Квартал 95 открыла Национальная полиция. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В рамках расследования полиция обратилась к ФБР и американской компании Area 1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой передать известную им информацию.
- 14 января в New York Times появилась статья о том, что хакеры из российских спецслужб успешно взломали сервера Burisma, возможно, пытаясь найти компромат на Джозефа Байдена, вероятного соперника президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Также сообщалось, что был атакован и Квартал 95 - предположительно, искали переписку бывшего руководителя компании, а ныне - главы СБУ Ивана Баканова.