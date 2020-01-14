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Российские хакеры атаковали Burisma и Квартал 95 - NYT

Российские хакеры атаковали Burisma и Квартал 95 - NYT - Фото
Джозеф и Хантер Байден (Фото: ЕРА)
14.01.2020, 06:56

Возможно, спецслужбы РФ искали компромат на Байдена и переписку Баканова

Российские хакеры взломали сервера компании Burisma и атаковали Квартал 95, сообщает New York Times со ссылкой на специалистов по безопасности.

По информации компании Area 1, хакеры из ГРУ и группы Fancy Bear с начала ноября 2019 года рассылали сотрудникам Burisma фишинговые письма, которые выглядели как пришедшие из внутренней сети и содержали ссылки на поддельные сайты, где сотрудникам предлагалось ввести имя пользователя и пароль.

Хакерская атака была обнаружена накануне Нового года. Неделей позже в Area 1 установили, что атакам подверглись несколько украинских компаний, связанных с Burisma: КУБ-Газ, Эско-Юг, Надрагаз, Техноком-Сервис и ПАРИ.

Также целью стал Квартал 95, который пытались взломать, возможно, чтобы получить доступ к переписке его бывшего руководителя, а ныне главы СБУ Ивана Баканова.

Соучредитель Area 1 Орен Фальковиц утверждает, что атака на Burisma была успешной.

Что именно удалось найти хакерам, неизвестно, но в NYT предполагают, что атака может быть связана с попытками добыть компромат на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, чей сын работал в наблюдательном совете Burisma. Байден - возможный соперник президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Давление Трампа на президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против Байденов из-за якобы фактов коррупции в Burisma, стало причиной объявления президенту США импичмента.

Анонимный источник в спецслужбах США сообщил NYT, что хакерская атака на Burisma произошла параллельно попыткам российских агентов в Украине проникнуть в Burisma или использовать источники в правительстве, чтобы найти компрометирующую Байденов информацию.

Ни Burisma, ни российское правительство не ответили на запрос NYT о комментарии.

  • 27 сентября 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий утверждал, что в данный момент у прокуратуры нет данных о совершении кем-то из Байденов преступлений в Украине.
  • 19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу по двум статьям обвинений: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Теперь вопрос об отставке Тармпа с поста президента должен решить Сенат.

Читайте также: Ущерб от импичмента Трампа для Украины быстро пройдет – Тейлор

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Fancy Bear русские хакеры джо байден Квартал 95 Burisma Иван Баканов
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