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Ущерб от импичмента Трампа для Украины быстро пройдет – Тейлор

Ущерб от импичмента Трампа для Украины быстро пройдет – Тейлор - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
27.12.2019, 07:34

Вред от процесса импичмента американского президента для Украины не будет продолжительным, успокоил на встрече со СМИ де-факто посол США в Киеве

Вредный эффект для Украины от скандала с процессом импичмента президента США Дональда Трампа не будет долгосрочным. Так считает временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, пишет Kyiv Post.

"Я не считаю, что это (импичмент, - ред.) будет иметь продолжительный вредный эффект. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и спорные моменты, в США и особенно в Вашингтоне есть запас доброй воли и уважения к Украине", - полагает топ-дипломат.

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Тейлор напомнил в качестве примера, что недавно США ввели санкции против российского газопровода СП-2 и повысили военную помощь Украине с $250 млн до $300 млн.

"Мое главное послание заключается в том, что есть решительная поддержка Украины в области безопасности - противокорабельные ракеты, радары и летальное оборонное оружие", - заверил Тейлор.

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Еще одной причиной, почему вред от импичмента Трампа быстро рассеется, по словам дипломата, является то, что "многие теперь знают намного больше об Украине, где она находится, что это не Россия, что она противостоит России, что в Украине есть молодое реформаторское правительство, которое пытается интегрироваться в Европу".

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