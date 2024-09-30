Нацполиция: Задержан волонтер, который продал гуманитарных авто для ВСУ на 7 млн – фото

Задержанный, в случае доказательства вины, может провести за решеткой до пяти лет

Сообщено о подозрении руководителю БО (Фото: Нацполиция Полтавской области

В Полтаве сообщили о подозрении руководителю одной из благотворительных организаций. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина может быть причастен к продаже полусотни гуманитарных авто.

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По данным следствия, благотворительный фонд, которым он руководил, завез из-за границы более 230 авто на сумму свыше 35 млн грн. Автомобили предназначались для нужд украинских военных. Однако, как утверждают следователи, в период с июня 2023 по сентябрь 2024 года он продал как военным, так и гражданским лицам 50 авто на сумму 7 млн грн.

Также, по данным правоохранителей, руководитель организации подделывал отчеты о передаче автомобилей военнослужащим и подавал их в профильное министерство. Мужчина был задержан 26 сентября. В ходе обысков в офисе благотворительной организации и по месту жительства подозреваемого были найдены таможенные декларации, свидетельства о регистрации авто, деньги, техника, номерные знаки европейского образца и другие доказательства.

Как сообщает местное издание Полтавщина со ссылкой на информированных собеседников, речь может идти о руководителе БО "Благотворительный фонд "Незламна Полтавщина"" Игоре Панченко. Фотографии с задержания совпадают с фото, сделанными в рабочем кабинете Панченко.

Задержанный подозревается в продаже товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, организованной группой лиц по предварительному сговору. Ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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