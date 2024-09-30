Нацполіція: Затримано волонтера, який продав гуманітарних авто для ЗСУ на 7 млн – фото

Затриманий, у разі доведення провини, може провести за ґратами до п'яти років

Повідомлено про підозру керівнику БО (Фото: Нацполіція Полтавської області

У Полтаві повідомили про підозру керівнику однієї з благодійних організацій. Як повідомляє пресслужба прокуратури, чоловік може бути причетний до продажу пів сотні гуманітарних авто.

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За даними слідства, благодійний фонд, яким він керував, завіз із-за кордону понад 230 авто на суму більш як 35 млн грн. Автівки призначалися для потреб українських військових. Проте, як стверджують слідчі, у період з червня 2023 до вересня 2024 року включно він продав як військовим, так і цивільним особам 50 авто на суму 7 млн грн.

Також, за даними правоохоронців, керівник організації підробляв звіти про передання автівок військовослужбовцям і подавав їх до профільного міністерства. Чоловіка було затримано 26 вересня. Під час обшуків в офісі благодійної організації та за місцем проживання підозрюваного було знайдено митні декларації, свідоцтва про реєстрацію авто, гроші, техніку, номерні знаки європейського зразка й інші докази.

Як повідомляє місцеве видання Полтавщина з посиланням на поінформованих співрозмовників, може йтися про керівника БО "Благодійний фонд "Незламна Полтавщина" Ігоря Панченка. Світлини із затримання збігаються з фото, зробленими в робочому кабінеті Панченка.

Затриманого підозрюють у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, організованому групою осіб за попередньою змовою. Йому може загрожувати від трьох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

24 вересня в Харкові затримали військового, який, як стверджують у СБУ, наводив ракети на свою бригаду.

26 вересня ДБР повідомило, що на полігоні в Кіровоградській області інструктор побив військового. Чоловіка з травмами доставили до лікарні.

27 вересня СБУ повідомила, що затримано фельдшера, який шпигував за колонами техніки ЗСУ на прохання спецслужб Росії.

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