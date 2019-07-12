Нацсовет проверит фильм Стоуна с участием Медведчука

Виктор Медведчук (скриншот) 2

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет "осуществлять мониторинг" показа на канале 112 Украина фильма режиссера Оливера Стоуна Revealing Ukraine ("Открывая Украину"), в котором основным комментатором событий является кум Путина Виктор Медведчук. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Нацсовете отметили, что уделяют особое внимание защите информационного пространства Украины.

"В частности в вопросах отрицания территориальной целостности страны, разжигания в обществе вражды, пропаганды органов государства-агрессора и распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении.

Поэтому регулятор обещает осуществлять мониторинг фильма Стоуна, который якобы является "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине".

При наличии нарушений закона Нацсовет будет инициировать внеплановую проверку канала 112 Украина и применения санкций против него.

Премьера "Открывая Украину" состоялась в сицилийском кинофестивале в Таормине, где в 2016 году показывали и фильм "Украина в огне", которую тоже снял Стоун.

9 июля сообщалось, что Нацсовет обратится в суд, чтобы лишить лицензии аффилированный с Виктором Медведчуком телеканал NewsOne. Кроме того, Нацсовет обратится к Верховной Раде по вопросу расширения своих полномочий - для оперативного реагирования на инциденты, подобные телемосту с российскими пропагандистами.