Нацсовет проверит ряд телеканалов из-за демонстрации документов по вагнергейту

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановые проверки ряда телеканалов из-за публикации документов о сорванной спецоперации против наемников российской ЧВК Вагнера, которые содержат сведения государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проверят телеканалы Украина, 5 канал, Прямой, Украина 24, Эспрессо и 4 канал.

В Нацсовете говорят, что основанием стала демонстрация в их новостных передачах "документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию".

Речь идет о письме на тот момент начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы и отчете начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка о проведении специального мероприятия "Авеню".

Указанное письмо, говорят в Нацсовете, "имеет гриф секретности "совершенно секретно", содержит важную информацию, степень ограничения доступа и уровень охраны государством, а отчет – ссылку на секретную документацию и признаки государственной тайны".

Нынешний начальник ГУР Кирилл Буданов по запросу Нацсовета подтвердил, что указанные документы содержат сведения государственной тайны.

Следовательно, считают в Нацсовете, показ в эфире телеканалов этих документов "имеет признаки нарушения требований абзаца второго части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Этими положениями, отмечает регулятор, телерадиоорганизациям запрещено распространять сведения, составляющие гостайну или иную охраняемую законом информацию.

Внеплановые безвыездные проверки будут проведены в период с 25 февраля по 12 марта.

Речь идет о документах, обнародованных в ноябре 2021 года журналисткой Яниной Соколовой. В отчете Семенюка говорится, что перенос даты задержания боевиков состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.