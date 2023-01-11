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Науседа о членстве Украины в НАТО: Сначала нужно восстановить территориальную целостность

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 16:49
Науседа о членстве Украины в НАТО: Сначала нужно восстановить территориальную целостность - Фото
Гитанас Науседа (фото - Иван Станиславский/LIGA.net)

Для вступления Украины в НАТО сначала необходимо восстановить ее территориальную целостность, однако вопрос членства не должен быть снят с повестки дня. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Науседа сказал, что на встрече обсуждались гарантии безопасности, "которые могли бы быть предоставлены Украине на следующем саммите НАТО, чтобы она чувствовала себя безопаснее, чтобы она чувствовала поддержку со стороны НАТО, чтобы мы могли говорить о политическом сотрудничестве между Украиной и НАТО".

"Сегодня мы должны признать, что война продолжается и территориальная целостность Украины нарушается. Сначала необходимо восстановить территориальную целостность Украины. Впрочем, членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые мы будем использовать для того, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", – сказал президент Литвы.

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Вадим Ребрина
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нато Гитанас Науседа
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