Наводил ракеты на ТЭС и охотился за ПВО. СБУ задержала российского агента в Днепре: видео
СБУ сообщает о задержании российского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за местными системами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"Предателем оказался агент главного управления генерального штаба зс рф (больше известного как ГРУ)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.
В первую очередь российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск, сообщили в СБУ. Также мужчина, по данным ведомства, передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.
В офисе генпрокурора сообщили, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину водитель одного из частных предприятий Днепра добровольно согласился на сотрудничество с работником главного управления генштаба ВС РФ.
Мужчина собирал и передавал через Telegram точные координаты местоположения радиолокационных станций и блокпостов Сил теробороны в Днепропетровской области, сообщили в ОГП.
Информатор был задержан при выполнении очередной задачи представителя государства-агрессора. У него изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.
Мужчине сообщено о подозрении в госизмене в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
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