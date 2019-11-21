Найем стал заместителем гендиректора Укроборонпрома

Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бывший народный депутат VIII созыва Мустафа Найем сейчас занимает должность заместителя генерального директора госконцерна Укроборонпром. Об этом он сказал сегодня во время пресс конференции.

"Да, действительно, я сейчас там работаю - заместителем генерального директора", - сказал Найем.

Корреспондент LIGA.net пытался проверить эту информацию непосредственно в Укроборонпроме, но, к сожалению, телефон пресс-службы концерна не отвечает. На сайте компании Найема нет среди заместителей Абромавичуса.

Мустафа Найем пришел в политику из журналистики, где он начинал как редактор-спецкорреспондент программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале Интер.

Осенью 2014 года на внеочередных выборах избран в Верховную Раду по спискам партии Блок Петра Порошенко. В феврале 2019 года вышел из фракции БПП.

Перед последними парламентскими выборами СМИ писали, что Найем якобы хочет попасть в список партии Святослава Вакарчука Голос.

Позже Найем заявил, что не смог объединиться с теми, с кем ему хотелось бы работать в новом парламенте, и потому не будет баллотироваться.

15 ноября 2019 г гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил своим замом бывшую главу Microsoft Украина Надежду Васильеву.