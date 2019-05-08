СМИ узнали, кто может войти в списки будущей партии Вакарчука

Святослав Вакарчук (фото - скриншот с видео).JPG

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. В списки его будущей политической силы якобы хотят попасть Мустафа Найем, Алексей Мушак и Светлана Залищук, пишет журнал НВ в статье "Люди, которые изменят Раду".

В материален говорится, что офис предвыборного штаба Вакарчука разместился по соседству со штабом премьер-министра Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon.

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Издание отмечает, что ни Клименко, ни пресс-служба Вакарчука не захотели дать комментарий по этой теме.

При этом сам Вакарчук, утверждают в издании, в переписке с НВ в Twitter подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не возглавит избирательный список БПП-Солидарности.

По словам нескольких источников, лидер Океана Эльзы ведет переговоры о вхождении в его политсилу с несколькими так называемыми лидерами мнений - известными медиаперсонами.

При этом издание отмечает, что КМИС невысоко оценивает поддержку условной “партии Вакарчука” - всего лишь на уровне 1,5 %.

"На вхождение в парламентский список Вакарчука надеется небольшой политпроект Дій з нами. Его организовали депутаты-еврооптимисты Мустафа Найем, Алексей Мушак и Светлана Залищук, а также один из создателей Национальной полиции - Сергей Блажевич", - говорится в материале.

Один из участников группы Дій з нами якобы признался, что в случае самостоятельного похода у них нет шансов.

О том, что вокалист Океана Эльзы будет участвовать в выборах и 16 мая представит свою команду, сообщили сегодня Факты ICTV.