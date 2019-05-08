Вакарчук и Кличко готовятся к походу в Раду - СМИ

Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Святослав Вакарчук планирует принять участие в парламентских выборах. Владимир Кличко, возможно, тоже.

О том, что вокалист Океана Эльзы будет участвовать в выборах и 16 мая представит свою команду, сообщают Факты ICTV.

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Пресс-служба Океана Эльзы эту информацию не опровергает и не подтверждает, отмечает издание.

О том, что Кличко может принять участие в выборах в Раду, сообщило Новое время.

Издание анонсировало статью журнала НВ "Люди, которые изменят Раду", в которой говорится, что бывший боксер может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом и мэром Киева Виталием Кличко.

28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2019 году.