Назначенный оккупантами "министр" здравоохранения Крыма получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационизме бывшему главному санитарному врачу Феодосии Константину Скорупскому, которого оккупанты летом 2022 года назначили "министром" здравоохранения. Об этом говорится на сайте СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ему инкриминировали ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) в ответ на переоборудование крымских больниц под военные госпитали для лечения оккупантов.

Скорупский в 2014 году добровольно начал работать на оккупантов, получил российский паспорт и вступил в кремлевскую партию Единая Россия, в составе которой был депутатом оккупационного городского совета Судака.

В октябре 2021 года он был назначен "первым заместителем министра" по вопросам здравоохранения в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это "министерство".

В 2020 году один из предшественников Скорупского Петр Михальчевский получил десять лет лишения свободы за государственную измену. Такое наказание бывший врач-хирург получил за несколько месяцев работы в оккупационной администрации Крыма в 2014 году.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.