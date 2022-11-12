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Назначенный оккупантами "министр" здравоохранения Крыма получил подозрение от СБУ

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 10:41
Назначенный оккупантами
Фото: оккупационные власти Крыма

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационизме бывшему главному санитарному врачу Феодосии Константину Скорупскому, которого оккупанты летом 2022 года назначили "министром" здравоохранения. Об этом говорится на сайте СБУ.

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Ему инкриминировали ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) в ответ на переоборудование крымских больниц под военные госпитали для лечения оккупантов.

Скорупский в 2014 году добровольно начал работать на оккупантов, получил российский паспорт и вступил в кремлевскую партию Единая Россия, в составе которой был депутатом оккупационного городского совета Судака.

В октябре 2021 года он был назначен "первым заместителем министра" по вопросам здравоохранения в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это "министерство".

  • В 2020 году один из предшественников Скорупского Петр Михальчевский получил десять лет лишения свободы за государственную измену. Такое наказание бывший врач-хирург получил за несколько месяцев работы в оккупационной администрации Крыма в 2014 году.
Андрій Водяний
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