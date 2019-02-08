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08.02.2019, 12:58

Назвали дату, когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

Назвали дату, когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам - Фото
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней

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Украинцы и граждане Грузии с 1 марта смогут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабмином и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - отмечается в сообщении.

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Согласно соглашению граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год.

16 января сообщалось, что Украина и Грузия пересмотрят соглашение о свободной торговле.

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Теги: Украина, Грузия, ID-карта
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