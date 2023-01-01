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Не долетела: Нацполиция Киевской области показала обломки сбитой ракеты X-55 – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 23:49
Не долетела: Нацполиция Киевской области показала обломки сбитой ракеты X-55 – фото - Фото
Обломок ракеты Х-55 (Фото - Telegram ANDRII NEBYTOV)

В Киевской области обнаружили обломки одной из ракет Х-55, которые Россия выпустила по Украине 31 декабря. Об этом написал в Telegram глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

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Небитов сообщил, что обломки российской ракеты обнаружены "в одном из районов Киевской области". По его словам, фрагменты Х-55 нашли в поле недалеко от населенного пункта.

"Потерпевшие и разрушения отсутствуют", - отчитался Небитов.

Обломок ракеты Х-55 (Фото – Telegram ANDRII NEBYTOV)

Обломок ракеты Х-55 (Фото – Telegram ANDRII NEBYTOV)
Сергій Бережний
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Нацполиция ракетный обстрел Х-55
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