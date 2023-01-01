Не долетела: Нацполиция Киевской области показала обломки сбитой ракеты X-55 – фото
01.01.2023, 23:49
Обломок ракеты Х-55 (Фото - Telegram ANDRII NEBYTOV)
В Киевской области обнаружили обломки одной из ракет Х-55, которые Россия выпустила по Украине 31 декабря. Об этом написал в Telegram глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
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Небитов сообщил, что обломки российской ракеты обнаружены "в одном из районов Киевской области". По его словам, фрагменты Х-55 нашли в поле недалеко от населенного пункта.
"Потерпевшие и разрушения отсутствуют", - отчитался Небитов.
- 31 декабря Россия впервые использовала корабли Каспийской флотилии для нанесения ракетных ударов по Украине, и это может означать, что оккупанты испытывают проблемы с логистикой боеприпасов в зоне боевых действий.
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