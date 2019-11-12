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Не из Квартала 95. Кто стал еще одним советником секретаря СНБО

Не из Квартала 95. Кто стал еще одним советником секретаря СНБО - Фото
Вадим Даниелян (фото - пресс-служба Харьковской ОГА)
12.11.2019, 13:40

Советником Алексея Данилова стал бывший замглавы Харьковской ОГА Вадим Даниелян

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны стал бывший заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Вадим Даниелян. Эту информацию он подтвердил сегодня LIGA.net.

Отвечая на вопрос, какими именно направлениями будет заниматься, Даниелян сказал: "Луганская, Донецкая область, критическая инфраструктура".

Даниелян родом из Луганска. Депутат Луганского областного совета V и VI созывов.

С ноября 2014 года по январь 2017 года был первым заместителем начальника, начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области, с января 2017 года по июль 2018 года - заместителем главы Луганской ОГА.

По данным декларации, в 2018 году он заработал 289 207 грн. Наличными хранит $70 000, 135 000 грн, на банковском счете - 137 485 грн.

Владеет автомобилем Volkswagen стоимостью за 159 000 грн, двумя земельными участками, недостроенным домом дом в Счастье Луганской области.

  • 21 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал LIGA.net, что шоумен и бывший креативный продюсер студии Квартал 95 Сергей Сивохо будет координировать ситуацию по созданию гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.
  • 23 октября народный депутат от партии Слуга народа Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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советник снбо вадим даниелян
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