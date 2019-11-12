Не из Квартала 95. Кто стал еще одним советником секретаря СНБО

Вадим Даниелян (фото - пресс-служба Харьковской ОГА)

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны стал бывший заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Вадим Даниелян. Эту информацию он подтвердил сегодня LIGA.net.

Отвечая на вопрос, какими именно направлениями будет заниматься, Даниелян сказал: "Луганская, Донецкая область, критическая инфраструктура".

Даниелян родом из Луганска. Депутат Луганского областного совета V и VI созывов.

С ноября 2014 года по январь 2017 года был первым заместителем начальника, начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области, с января 2017 года по июль 2018 года - заместителем главы Луганской ОГА.

По данным декларации, в 2018 году он заработал 289 207 грн. Наличными хранит $70 000, 135 000 грн, на банковском счете - 137 485 грн.

Владеет автомобилем Volkswagen стоимостью за 159 000 грн, двумя земельными участками, недостроенным домом дом в Счастье Луганской области.