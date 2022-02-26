UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не менее 27 стран, членов и не членов НАТО, решили передать Украине оружие

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 11:18
Не менее 27 стран, членов и не членов НАТО, решили передать Украине оружие - Фото
Запуск Stinger (Фото - Пентагон)

27 стран, включая США, Великобританию и другие европейские страны, согласились передать больше оружия, медикаментов и другой военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением, сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел вечером 25 февраля виртуальное совещание доноров военной помощи, в котором приняли участие 25 стран плюс НАТО; все они согласились помочь с усилением обороноспособности Украины. Кроме того, о своем участии в помощи заявили еще две страны, которые не смогли принять участие в конференции. Среди участников программы помощи есть страны, которые не входят в Североатлантический альянс.

Помощь включает как летальное вооружение (боеприпасы, противотанковое и зенитное оружие), так и гуманитарную, в том числе медикаменты.

В программе помощи, по предположению Sky News, примут участие и страны, которые раньше были против отправки оружия для ВСУ, но изменили подход после решения лидера РФ Владимира Путина о начале вторжения.

Reuters сообщает, что Нидерланды приняли решение о скорейшей передаче Украине 200 ЗРК Stinger.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 