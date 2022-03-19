UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не перестают удивлять". ВСУ сбили из "стингера" ракету "Точка-У" – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 16:52
Фото - Сухопутные войска

Возле города Попасная Луганской области украинские военнослужащие сбили из переносного зенитного ракетного комплекса ракету "Точка-У". Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять!" – сказано в сообщении.

Сегодня глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты наступают, но безрезультатно. Войска РФ пытаются вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений в Луганской области, но основные усилия сосредоточены на попытках захватить Северодонецк, Рубежное, Попасную.

Гайдай также записал видео, в котором опроверг оккупацию Северодонецка, Попасной и Лисичанска. Он отметил, что в этих населенных пунктах идут бои, но оккупанты их не захватили. 

По словам Гайдая, в области будет мощное подкрепление и "повыбивают всех".

  • 18 марта в Бучанском районе Киевской области ВСУ сбили "стингером" российский истребитель Су-34.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Попасная Точка-У стингер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 