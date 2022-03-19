"Не перестают удивлять". ВСУ сбили из "стингера" ракету "Точка-У" – фото

Возле города Попасная Луганской области украинские военнослужащие сбили из переносного зенитного ракетного комплекса ракету "Точка-У". Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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"Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять!" – сказано в сообщении.

Сегодня глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты наступают, но безрезультатно. Войска РФ пытаются вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений в Луганской области, но основные усилия сосредоточены на попытках захватить Северодонецк, Рубежное, Попасную.

Гайдай также записал видео, в котором опроверг оккупацию Северодонецка, Попасной и Лисичанска. Он отметил, что в этих населенных пунктах идут бои, но оккупанты их не захватили.

По словам Гайдая, в области будет мощное подкрепление и "повыбивают всех".

18 марта в Бучанском районе Киевской области ВСУ сбили "стингером" российский истребитель Су-34.

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Оксана Житнюк

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