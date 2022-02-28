Не распространяйте точную информацию о местах попадания ракет, это помогает врагу – СНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает граждан от распространения точной информации о повреждении инфраструктуры от ракетных ударов.
Фотографии с указанием точных координат (улица/переулок, номер дома, сторона дома) позволяют врагу, который мониторит чаты и соцсети, корректировать огонь.
"Для собственной безопасности и противодействия врагу настоятельно просим не обнародовать точные координаты разрушений. Для спасателей достаточно будет указать примерный район", – просят в СНБО.
В то же время в СНБО призывают фиксировать результаты обстрелов, чтобы весь мир видел преступления россиян в Украине.
Обнародовать фото следует, обязательно соблюдая следующие правила:
• Выбирайте только такие фото, где видны результаты разрушений крупным планом: выбитые окна, поврежденные автомобили, поврежденные части зданий.
• На фотографии не следует фиксировать рядом стоящие дома, избегая попадания в кадр.
Такие правила необходимы, чтобы враг не смог идентифицировать точное место попадания ракеты и не смог сделать корректировку.
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