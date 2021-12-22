Не Россия, а Московия. Депутаты Львова и Ровно просят Зеленского и Раду "переименовать" РФ

Вчера, 21 октября, Львовский облсовет проголосовал за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с предложением официально использовать в Украине название Московия для России. Аналогичное обращение на прошлой неделе, 17 декабря, поддержали и депутаты Ровенского облсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Львовские и ровенские депутаты предлагают на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ использовать название Московия вместо Россия и РФ. При этом в обращении Львовского облсовета предлагается называть россиян московитами, а в обращении Ровенского – москвинами.

Депутаты объясняют свою инициативу необходимостью "восстановить историческую справедливость".

"300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", – сказано в тексте обращения львовских депутатов.

Ровенские депутаты также наперед опровергли возможное утверждение, что название Московия якобы может не соответствовать международному названию государства. Они напомнили об официальном названии Bundesrepublik Deutschland – Федеративная республика Германия. При этом наиболее распространенное международное название этого государства – Германия.

18 января 2018 года Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом.

22 сентября 2021-го Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.