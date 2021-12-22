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Не Россия, а Московия. Депутаты Львова и Ровно просят Зеленского и Раду "переименовать" РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 15:53
Не Россия, а Московия. Депутаты Львова и Ровно просят Зеленского и Раду
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Вчера, 21 октября, Львовский облсовет проголосовал за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с предложением официально использовать в Украине название Московия для России. Аналогичное обращение на прошлой неделе, 17 декабря, поддержали и депутаты Ровенского облсовета.

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Львовские и ровенские депутаты предлагают на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ использовать название Московия вместо Россия и РФ. При этом в обращении Львовского облсовета предлагается называть россиян московитами, а в обращении Ровенского – москвинами.

Депутаты объясняют свою инициативу необходимостью "восстановить историческую справедливость".

"300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", – сказано в тексте обращения львовских депутатов.

Ровенские депутаты также наперед опровергли возможное утверждение, что название Московия якобы может не соответствовать международному названию государства. Они напомнили об официальном названии Bundesrepublik Deutschland – Федеративная республика Германия. При этом наиболее распространенное международное название этого государства – Германия.

  • 18 января 2018 года Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом.
  • 22 сентября 2021-го Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.
Оксана Житнюк
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верховная рада Владимир Зеленский Львов обращение ровно московия московиты
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